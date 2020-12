Alerte Amber déclenchée pour retrouver deux fillettes

La Sûreté du Québec vient d’émettre une alerte Amber afin de retrouver Dayana Di Menna, 7 ans et sa soeur, Liana Di Menna, deux ans. Selon le corps policiers, les deux fillettes auraient été enlevées à Terrebonne vers 15h par Jessica Kate Boulet, 34 ans.

La première fillette manquante, Dayana, mesure 1 mètre 4, a cheveux bruns, les yeux bruns et portait un manteau au moment de sa disparition. Il lui manquerait les deux dents en avant (palettes).

Sa soeur, Liana, mesure 76 centimètres, a les cheveux blonds, les yeux bruns verts et portait un manteau et un legging rouge et blanc.

Les deux jeunes filles et la suspecte Jessica Kate Boulet, 34 ans ont été vus la dernière fois dans un Land Rover Discovery, bleu, 2019, plaque F M V 6 8 2 3.

Si vous avez des informations, contactez le 9 1 1 et n'approchez pas le trio.