Perquisition de stupéfiant à Rougemont

Le 15 décembre 2020, les policiers et les enquêteurs de la Sûreté du Québec de la MRC de Rouville ont procédé à deux arrestations et une perquisition sur le rang de la Montagne à Rougemont.

Un homme âgé de 54 ans de Rougemont a été arrêté et libéré par promesse de comparaître avec des conditions à respecter. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants. Une femme âgé de 30 ans de Rougemont a également été arrêtée et libérée. Elle pourrait comparaître ultérieurement.

La perquisition a eu lieu dans une résidence du rang de la Montagne à Rougemont. Elle a permis la saisie de plus de 200 grammes de stupéfiants, notamment de la cocaïne et du cannabis, quelques comprimés de méthamphétamine, plus de 1800$ en argent canadien, plus de 460 cigarettes de contrebande et du matériel et des documents reliés au trafic de stupéfiants. Le maître-chien a également participé à cette opération.