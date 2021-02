Plus de 1800 grammes de cocaïne saisis lors des sept perquisitions menées ce 17 février

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie de la Sûreté du Québec a émis son bilan à la suite de sept perquisitions tenues hier, le 17 février, dans sept résidences de Montréal, Longueuil et Carignan.

Ces opérations ont nécessité l'assistance du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RSL).

Les perquisitions ont permis de saisir:

- Plus de 1800 grammes de cocaïne;

- Plus de 400 comprimés de méthamphétamine;

- Environ 40 grammes de haschich;

- Quatre (4) armes à feu;

- Plus de 40 000$ en argent canadien et américain;

Cette opération policière a été mise sur pied à la suite d’informations obtenues concernant du trafic de cocaïne sur l’île de Montréal et sur la Rive-Sud. Elle a mobilisé environ 85 policiers, en plus du Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec, du SPVM et du SPAL.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800-659-4264.