Opération en cours pour la lutte au trafic de stupéfiants

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie mène actuellement une opération visant le démantèlement d’un réseau de trafiquants de stupéfiants. L’intervention policière vise le niveau hiérarchique supérieur d’une organisation criminelle notamment impliquée dans le trafic de cocaïne sur l’île de Montréal ainsi que sur la Rive-Sud.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée à l’été 2020, a été réalisée avec la contribution du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Rappelons que les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de :

Michel Iler, 55 ans, de Montréal;

Michael Chrétien-Barette, 33 ans, de Verdun;

Jean-Simon Larose, 22 ans, de Carignan.

Les suspects arrêtés comparaîtront au palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations de complot et de trafic de stupéfiants. Des arrestations subséquentes sont également prévues. Cette opération fait suite à une série de perquisitions réalisée le 17 février dernier à Montréal, à Longueuil et à Carignan, qui avait notamment permis de procéder à la saisie de 1.8 kilo de cocaïne, ainsi que plus de 40 000 $.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.