Arrestation d'un homme pour une série d’actes à caractères sexuels

Les enquêteurs de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, ont procédé à l’arrestation d’un homme de 21 ans, en lien avec une série d’actes à caractères sexuels.

Julien Dumulong a comparu au Palais de justice de Longueuil le 11 juin 2021 par visio-comparution sous des chefs d’accusations de leurre, de possession et de distribution de pornographie juvénile, d’extorsion, de voyeurisme et d’agression sexuelle, survenus entre 2018 et 2020 à Sainte-Julie. Celui-ci utilisait le profil Snapchat « jaylachance79 » afin d’établir un contact avec ses victimes sur internet.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Régie de police Richelieu Saint-Laurent sollicite l’aide du public afin d’identifier d’autres victimes potentielles. En effet, les enquêteurs cherchent toujours à identifier trois victimes de sexe féminin et d’âge mineur qui auraient été filmées à leur insu lors de visites au domicile de Julien Dumulong.

Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la centrale de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent au 450-536-3333.