Saisie d'une maison à Varennes

Le 10 juin 2021 ont eu lieu deux perquisitions concernant de la production de cannabis dans les villes de Varennes et Montréal. En lien avec ces événements, M. Dominic Meunier a été arrêté et accusé à la suite de la découverte d’une culture de cannabis dans le garage et au sous-sol du 131, rue Jobin, à Varennes. Celui-ci a d’ailleurs comparu au palais de justice de Sorel, le 12 juillet 2021, afin de répondre de ces accusations.

Les policiers ont saisi 301 plants de cannabis, 2,8 kg de cannabis en cocotte, 6 kg de résidus de cannabis en vrac et 2 813,25 $. Étant donné que cette résidence a été utilisée pour cultiver illégalement du cannabis, celle-ci est considérée comme un bien infractionnel. De fait, une ordonnance de blocage a été autorisée par un juge et signifiée le 13 juillet 2021 à M. Meunier, en attendant la fin des procédures judiciaires. Cette action a pour but de saisir la résidence.

La seconde perquisition a eu lieu au 183, 6e Avenue, à ville LaSalle. Les policiers y ont saisi 5 839 grammes de cannabis en vrac, 213 g de résine de cannabis (Haschich) et 1 710 $ en argent comptant.

M. Meunier reviendra devant la cour le 20 septembre 2021, pour la suite des procédures. Il est accusé d’avoir cultivé du cannabis dans une maison d’habitation, d’avoir eu en sa possession du cannabis qu’il savait illicite et d’être en possession d’équipement servant à la culture en vertu de la Loi sur le cannabis.

Accès Cannabis

Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’Accès Cannabis, une action concertée mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec, coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Elle vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite, afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire de la RIPRSL ou des individus suspects est priée de contacter la ligne info-crime, de façon anonyme, au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.