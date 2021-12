Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé lors du Projet LOUÉ

Le mercredi 1er décembre 2021 vers 11h30, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a perquisitionné quatre résidences et véhicules dans les municipalités de Sainte- Julie, Saint-Barthélemy, Montréal et La Prairie en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil, ainsi que la Sûreté du Québec en lien avec une enquête en matière de cannabis.

Il s’agit d’un réseau de vente qui opérait dans la ville de Sainte-Julie exclusivement.

Les policiers ont procédé à six arrestations, soit quatre hommes et deux femmes, âgés entre 49 et 62 ans. Ceux-ci ont été remis en liberté sous des conditions, et comparaîtront le 8 février 2022 au palais de justice de Longueuil pour trafic et possession en vue du trafic de cannabis, cocaïne et méthamphétamine.

Lors des perquisitions, il a été saisi :

4 534 grammes de cannabis

360 grammes de cocaïne

875 pilules de méthamphétamine

1 600 cigarettes de contrebande

21 050 $ en argent canadien

17 grammes de haschich

8 cellulaires

Trois véhicules ayant servi à commettre les délits ont été saisis, représentant une valeur d’environ 20 000 $.

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du programme Accès-Cannabis, une action concertée, mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec et coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Elle vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Info-Crime

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ou des individus suspects, est priée de contacter la ligne Info-Crime de façon anonyme au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.