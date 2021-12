Retour sur l'Opération nationale concertée Alcool-Drogues au volant

Le 4 décembre dernier, entre 22 h et minuit, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Rouville, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, ont effectué une opération dans le cadre du lancement de l’ONC Alcool-drogues au volant 2021, à Richelieu.

Plus précisément, les policiers ont effectué un contrôle routier à l’intersection de route 122 et du rang de la Savane. Lors de cette opération, près de 750 conducteurs de véhicules ont été interpellés, une personne a dû se soumettre au test de l’appareil de détection approuvé (ADA), une personne a dû se soumettre aux épreuves de coordination de mouvements (ECM) et aucune arrestation n’a été effectuée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. De plus, aucun constat d’infraction n’a été émis relativement à la mesure alcoolémie zéro.

La Sûreté du Québec rappelle que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et/ou la drogue demeure l’une des causes principales de collisions mortelles au Québec.

Les opérations policières intensifiées dans le cadre de l’ONC Alcool-Drogues au volant se poursuivront jusqu’au 3 janvier 2022.