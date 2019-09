Maternelle 4 ans dès septembre 2020 à l'Académie internationale Charles-Lemoyne

L’Académie internationale Charles-Lemoyne, l’école préscolaire et primaire du Collège Charles-Lemoyne, invite les parents à inscrire dès maintenant leurs enfants pour le projet de maternelle 4 ans disponible dès septembre 2020 au Campus Longueuil-Saint-Lambert.



Avec les nombreuses demandes en ce sens, la direction de l’école a décidé de lancer ce projet qui offrira un enseignement bilingue. L'horaire de classe sera commun à celui du préscolaire 5 ans. Au quotidien, les enfants de 4 ans s'éveilleront de manière ludique à l’anglais, à la musique, à l’éducation physique, aux technologies, à la conscience phonologique et aux arts. Ils pourront y vivre leurs premiers modules de recherche en tant qu'apprenant au programme international.



Soucieux du développement global, une équipe complémentaire portera une attention particulière au développement des compétences sans oublier les saines habitudes comme l'hygiène, la détente et le développement social.



Ils seront très bien encadrés par leur enseignante et leur éducatrice formée pour ce groupe d'âge, et ce, à tous les moments de la journée. Un service de garde complet sera offert. Il est également intéressant de mentionner qu’une portion des frais de scolarité préscolaires sont déductibles d’impôts pour les parents.



Nous invitons les parents et les enfants à la journée portes ouvertes du dimanche 22 septembre prochain pour en apprendre davantage sur ce projet de maternelle 4 ans. L’équipe de l’Académie sera là pour répondre aux questions.