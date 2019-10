Rencontre avec les esprits de l'érablière hantée, à la Maison Amérindienne

Le samedi 26 octobre prochain, les enfants et leurs familles sont invités à venir célébrer l’Halloween à La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire en participant à l’activité de contes traditionnels en forêt, Le carcajou de l’érablière hantée.

Tout au long de l’année, la forêt ancestrale est calme et paisible. Toutefois, à l’approche d'Halloween, le voile s’amincit et les esprits qui l’habitent se réveillent afin de faire découvrir tous ses secrets. Il faut oser pénétrer, en plein jour, dans l’érablière et partir à la recherche du carcajou pour découvrir son origine, ses histoires et les aventures qui l’ont mené jusqu’à La Maison amérindienne.

Les plus courageux repartiront avec une surprise offerte par la Confiserie Madame Bonbons. L’activité Le carcajou de l’érablière hantée aura lieu à 14 h au coût de 10 $ par enfant. Un atelier de fabrication de capteur de rêves au coût de 20 $ par participants suivra à 15 h30.

Il suffit de réserver sa présence pour au 450 464-2500.