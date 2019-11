Saint-Bruno : le centre RécréoFun rouvre ses portes

RécréOun invite les visiteurs intéressés à vivre une nouvelle expérience de divertissement familial au centre de Saint-Bruno, le dimanche 17 novembre de 9h à 18h.

Dès lors, les jeunes pourront profiter d’un nouvel environnement moderne et convivial pour bouger et s’amuser. Parmi les grandes nouveautés du centre, deux nouvelles activités de la compagnie Triotech, un leader de la technologie immersive, sont offertes: le VR Maze, un labyrinthe de réalité virtuelle offrant les jeux Lapins Crétins, Minotaur et Assassin’s Creed, ainsi que le XD Dark Ride, un cinéma multisensoriel 7D qui éveillera les esprits compétitifs et assurera une dose d’adrénaline aux joueurs grâce aux effets spéciaux.

750 000 $ investis

Également, s’ajoutent à la zone d’arcades, des tables de jeux rétros qui plairont aux enfants comme aux parents qui retomberont en enfance avec les classiques de leur jeunesse.

« Plus de 750 000$ ont été investis afin d’offrir aux familles de la région l’opportunité de vivre une expérience renouvelée, autant au niveau de l’ambiance que des nouveaux jeux proposés », a souligné Marie-Claude Verrette, directrice marketing de RécréOFun. « La succursale, qui fait près de 20 000 pieds carrés a été pensée afin de répondre non seulement aux besoins des enfants, mais également à ceux des parents afin que toute la famille puisse vivre une sortie mémorable dans un environnement ludique, technologique et vibrant », poursuit-elle.

Espaces améliorés

Les stations et espaces classiques qui ont fait le succès de RécréOFun ont également été améliorés. La zone de jeux pour les tout-petits a été agrandie. Dans le labyrinthe géant, des jeux ont été reconfigurés, une glissade a été ajoutée et les trampolines bungee ont été déplacés.

Pour les parents, des prises pour recharger les appareils mobiles ont été installées et un espace comptoir avec des tabourets a également été réaménagé dans la zone casse-croûte. Enfin, dans l’ensemble du centre, l’éclairage a été repensé pour offrir une ambiance des plus agréables pour toute la famille.

Tout pour les groupes

RécréOFun a récemment lancé des forfaits de fêtes d’anniversaire disponibles dans tous ses centres à travers la province. Au centre RécréOFun de Saint-Bruno, la grande salle de fête a été revampée afin d’offrir aux enfants un anniversaire des plus réussis.

Pour les sorties scolaires, les groupes corporatifs, les CPE, les garderies ou encore les activités de camps de jour de la région, le centre RécréOFun de Saint-Bruno propose également des forfaits diversifiés et clés en main permettant aux enfants de tous âges et à leurs parents de vivre une sortie unique avec leurs camarades dans un environnement spacieux, propre et sécuritaire. Un service de restauration est aussi offert sur place, mais les visiteurs peuvent apporter leur lunch froid sans allergènes.