SOYEZ LOCAL: Jeunes reporters recherchés à Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans un Saint-Jean-sur-Richelieu post COVID, le génie johannais se manifeste dans tous les recoins de la ville. Partout dans la ville, les commerçants s’adaptent à une nouvelle normalité, et se servent des contraintes pour rebondir. Pour faire rayonner ce génie, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche de quatre jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre de sa campagne « Soyez local ».

Dans un rallye vidéo, les quatre reporters auront comme mandat de capturer le génie dont les commerçants ont fait preuve pendant la crise en réalisant 2 capsules vidéos de 2 minutes mettant en valeur 2 commerces.

Encadrés professionnellement par une agence de production et suivis par une équipe de tournage, ils seront à la fois devant et derrière la caméra.

Ce que vous offre la Ville

Des certificats cadeaux d’une valeur de 250$ dans un (des) commerce(s) johannais de votre choix;

Une expérience dans le domaine des communications;

Une formation sur mesure par une équipe de tournage professionnelle.

Vous pourriez être un des reporters si :

Vous avez entre 18 et 25 ans;

Vous êtes disponible entre le 10 et 24 août;

Vous aimez les défis et avez une soif d’apprendre et de vous dépasser;

Vous aimeriez participer à un projet structurant à impact positif pour votre ville.

Pour soumettre votre candidature

Envoyez une courte vidéo de présentation répondant aux questions suivantes :

Qui êtes-vous et pour quelles raisons feriez-vous un bon ambassadeur ?

Pourquoi aimeriez-vous participer à cette campagne ?

Quel commerce ou entreprise johannaise a, selon vous, fait preuve d’ingéniosité durant la crise et pourquoi c’est génial ?

Votre vidéo de moins de 2 minutes doit être filmée avec un téléphone intelligent, déposée sur un média social (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, etc.) et envoyée via le formulaire avant le 6 août. Les candidatures retenues seront contactées le 10 août.

Pour tous les détails : http://soyezlocal.ca/genie-johannais