Suivez en direct le parcours du Père Noël

Suivez en direct le voyage du Père Noël grâce à la Région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) qui l'escorte pendant sa tournée dans l’espace aérien canadien.

La défense du Canada et des États-Unis est la priorité du NORAD, le commandement binational canado-américain chargé de l’alerte aérospatiale et maritime et du contrôle aérospatial de l’Amérique du Nord, ainsi que de la surveillance des activités aérospatiales dans le monde. Cependant, tous les ans, pendant les Fêtes, le NORAD se charge également de suivre les déplacements du père Noël. Ils suivent ce voyage pour la 65e année consécutive.

« Le NORAD surveille tout ce qui vole en Amérique du Nord et dans les environs. Le 24 décembre, nous avons également la mission spéciale de suivre et d'escorter le père Noël », affirme le major-général Eric Kenny, commandant de la Région canadienne du NORAD. « En utilisant le puissant radar du Système d'alerte du Nord et des systèmes de satellites, nous sommes en mesure de voir dans le Nord mieux que jamais, ce qui nous permet de suivre le père Noël avec plus de précision et de lui assurer un voyage en toute sécurité dans l'espace aérien nord-américain. »

Vous pouvez alors suivre ce voyage en vous rendant sur ce site internet : www.noradsanta.org.

Mettant en vedette le village du père Noël au pôle Nord, le site Web comprend un compte à rebours, des jeux et des activités des Fêtes, de l’information sur la mission de défense du NORAD, et plus.

De plus, en tout temps aujourd'hui, les utilisateurs du système Alexa d’Amazon pourront demander l’emplacement du père Noël en utilisant la fonction Sur la piste du père Noël du NORAD.

Quant aux abonnés du système OnStar, ils n’auront qu’à appuyer sur le bouton OnStar de leur véhicule pour le localiser.