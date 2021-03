Retour de la chasse aux cocos plumés du Mont-Saint-Hilaire

Chaque année, à l’occasion de la Fête de Pâques, La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire invite tous les enfants, petits et grands, à participer à la Chasse aux cocos plumés le vendredi 2 et samedi 3 avril prochain. L’activité, conçue dans le respect de toutes les normes sanitaires permet aux enfants et leur famille de vivre une expérience unique sur les sentiers de l’érablière ancestrale et de bouger dans un cadre sécuritaire.

Bien plus qu’une simple course à la recherche de douceurs chocolatés, La Maison amérindienne propose un parcours en nature à travers lequel les jeunes suivront les pistes laissés par Wapocw le lièvre qui habite le boisé de l’érablière. Sur leur chemin, ils trouveront des indices, devront répondre à des questions sur les savoir-faire des Premières Nations et participeront à des jeux d’adresse.

« Cette chasse éducative et gourmande est une tradition qui se poursuit à La Maison amérindienne encore cette année. Alors que la pandémie a limité les sorties pour de nombreuses familles, cette activité permet aux familles de bouger, de célébrer le retour du printemps dans un cadre sécuritaire et de créer des souvenirs mémorables pour tous », souligne les organisateurs de la chasse.

La Chasse aux cocos plumés est offerte le vendredi 2 avril et le samedi 3 avril dès 10 h. Afin de respecter toutes les normes sanitaires en vigueur, une heure de départ est attribuée à chaque famille. Le coût est de 12 $ + taxes par enfants participants. Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500.