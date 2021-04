Camp de jour : les inscriptions à partir du 11 mai pour les Johannais

Les beaux jours sont à nos portes et de nombreux parents pensent aux vacances scolaires estivales. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu annonce le retour du camp de jour à l’été 2021, du 28 juin au 13 août.

Forte de son expérience acquise en 2020, l’équipe du programme estival offrira un camp ludique et divertissant aux enfants de 5 à 13 ans, tout en assurant leur sécurité en contexte de pandémie. Plus d’une centaine d’animateurs et d’accompagnateurs sont déjà mobilisés et mettront à profit toute leur créativité pour rendre cette nouvelle édition inoubliable.

Nouveauté : les inscriptions par secteurs

Les inscriptions régulières commenceront en mai. Afin d’éviter les délais de traitement et permettre un soutien technique au besoin, ces dernières s’ouvriront par secteurs sur trois jours cette année. Pour faciliter et accélérer le processus, les parents sont invités à s’inscrire en ligne, mais l’option par téléphone est toujours offerte.

Secteur Saint-Jean/L’Acadie:

En ligne : à partir du 11 mai, à 9 h. Par téléphone: le 11 mai, de 9 h à 19 h 30

Secteur Iberville/Saint-Athanase:

En ligne : à partir du 12 mai, à 9 h. Par téléphone: le 12 mai, de 9 h à 19 h 30

Secteur Saint-Luc:

En ligne : à partir du 13 mai, à 9 h. Par téléphone: le 13 mai, de 9 h à 19 h 30

Tous secteurs confondus :

En ligne : jusqu’au 20 mai à 21 h. Par téléphone : du 14 au 20 mai, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 45.

Programme d’accompagnement : inscriptions les 5 et 6 mai

La Ville offre un programme d’accompagnement visant l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers (situation de handicap et/ou comportementale) aux activités régulières du camp. La démarche d’inscription se fera par téléphone, les 5 et 6 mai, entre 9 h et 19 h 30.

Sites d’animation et nombre de places disponibles

Pour l’été 2021, la Ville propose aux parents 11 sites d’animation, soit quatre à Saint-Jean, un à L’Acadie, trois à Saint-Luc et trois à Iberville.

Le nombre de places disponibles reste illimité jusqu’au 20 mai, à l’exception des sites d’animation du pavillon Gérard-Morin (60 places par semaine), de l’école Saint-Eugène (90 places par semaine) et de l’école Hamel (60 places par semaine). Pour ces trois établissements, l’attribution des places se fera selon le principe du premier inscrit, premier desservi.

Mentionnons qu’en raison de rénovations majeures effectuées par le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières à l’été 2021, plusieurs écoles ne sont pas disponibles cette année pour la tenue du camp de jour. L’équipe municipale a dû s’adapter et s’est efforcée de présenter une offre diversifiée aux familles dans chaque secteur de la ville.

Maternelle 4 ans complétée

Depuis plusieurs années, la Ville collabore avec l’organisme Famille à coeur pour l’accueil des tout-petits. Les parents, dont l’enfant vient de terminer la maternelle 4 ans, peuvent l’inscrire au camp de jour Ribambelle. Pour les renseignements sur les modalités d’inscription, il suffit de téléphoner au 450 346-1734 ou d’écrire à [email protected].

Carte citoyen et fiche santé

Pour procéder à l’inscription au camp de jour municipal, la Carte citoyen du payeur et celles des enfants à inscrire doivent être valides. Dans le contexte actuel, il est possible d’activer ou de renouveler sa carte par le biais d’un formulaire virtuel. Il suffit de consulter le sjsr.ca/carte-citoyen.

Pour accélérer le processus d’inscription en ligne, les parents peuvent compléter la fiche santé de leur enfant à l’avance. Le document sera demandé le jour de l’inscription et devra être joint à la demande.

Pour tous les détails concernant les modalités d’inscription, la liste des sites, les tarifs, l’horaire, les thématiques d’animation et la fiche santé, les parents sont invités à visiter le sjsr.ca/camp.