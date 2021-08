Alloprof lance un concours juste à temps pour la rentrée

Qui dit mois d’août, dit aussi rentrée scolaire. Peut-être êtes vous toujours en vacances et l’idée que les enfants retourneront en classe bientôt est encore bien loin dans votre tête, mais tranquillement il faudra bien se rendre à l’évidence. La course aux duo-tangs et aux crayons de couleur s’amorcera.

Question de rendre l’expérience plus agréable, Alloprof a lancé un concours où les parents courent la chance de remporter une carte cadeau de 350$ pour l’achat de fournitures scolaires, et ce, dans le magasin de votre choix.

Ainsi, jusqu’au 5 août, les parents sont invités à s’inscrire sur le site Web d’Alloprof pour devenir finalistes. Le tirage au sort se fera le 6 août.

Envie de participer ? Rendez-vous sur le site Web d’Alloprof pour remplir le formulaire.