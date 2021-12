Un nouveau service aux adolescents à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le programme Ma famille Ma communauté lançait la semaine dernière ses services aux adolescents entre 13 et 17 ans et leur famille dans le RLS Haut-Richelieu-Rouville en Montérégie, signifiant que les partenaires de la communauté allieront leurs efforts pour renforcer le tissu social autour de cette clientèle vivant une situation à risque de placement, de déplacement ou de retour à la maison.

Ma famille, Ma communauté est un programme d’intervention qui mobilise les citoyens, les organismes et les établissements qui gravitent autour de la protection des enfants, comme les écoles ou les garderies, et les dirigeants politiques et économiques. Il vise à maintenir le plus possible les enfants vulnérables dans leur milieu de vie, à assurer leur sécurité, leur stabilité et à favoriser leur développement. Le programme vise aussi à recruter des familles d’accueil dans les communautés où il est implanté.

Le programme Ma famille, Ma communauté a pris son envol en Montérégie en 2012 comme projet-pilote à Saint-Jean-sur-Richelieu et est aujourd'hui présent à Saint Hubert et à Sorel. Le programme est maintenant en voie d'implantation dans l'ensemble des régions du Québec à la suite d'une annonce ministérielle en juillet 2020.