Mon citronnier est en fleur

Il parait que les arbres fruitiers produisent quand ils sont stressés. Pourtant je regarde mon citronnier dans son pot à profiter de chaque rayon de soleil qu’il peut attraper, il ne m’a pas l’air stressé du tout.

J’ai même une petite lime qui tente, tant bien que de mal de pousser. Nous sommes en pleine crise mondiale avec ce foutu coronavirus et pourtant, mon petit arbre s’en balance totalement et m’offre un petit espoir. Un petit signe que la vie continue.

Étrangement, j’ai envie de m’accrocher à ce petit espoir. En fait non, j’ai besoin de m’y accrocher. Aussi minime qu’il soit, il met de la beauté et de la lumière dans toute cette nouvelle réalité qui nous est totalement inconnue et troublante.

Le wakeup call qu’on avait besoin ?

Je vous mentirais si je vous disais que je n’ai pas peur. J’ai la chienne comme on dit. Mais en même je me demande si tout cela n’était pas, qu’en fait, le wakeup call qu’on avait besoin. On dit que le ciel de la Chine retrouve sa couleur d’origine, et ce, pour la première fois depuis des années. La qualité de l’air devrait s’améliorer à plusieurs endroits sur le globe et moi, mon citronnier me donne une lime.

You may say I’m a dreamer

N’est-ce pas là des signes qu’il était temps que nous nous arrêtions ?

Le ralentissement de l’activité humaine semble donner un break à la planète, qui elle, semble reprendre son souffle pour enfin nous montrer ses vraies couleurs.

Ne devrions-nous pas y voir des signes qu’en tant que société, il est temps de revoir nos priorités, nos valeurs ? La vie nous oblige à réapprendre à vivre avec moins. Nous oblige à revoir nos besoins. La vie nous force à nous arrêter et à réfléchir. Prenons, donc ce temps pour bien faire les choses cette fois. Revenons à la base, à l’essentiel.

Prenons ce temps pour faire comme mon citronnier et juste aller chercher le meilleur de ce que la vie a à nous offrir pour mieux fleurir et pour qu’à la fin, nous puissions offrir aux autres, le meilleur de nous-mêmes.