Annonce du départ de Monsieur Jacques Ladouceur, maire de Richelieu

Après un quatrième mandat comme maire de la Ville de Richelieu, j’ai pris la décision de ne pas me représenter aux élections en novembre prochain. J’y ai longuement réfléchi et je crois qu’il est temps pour moi de passer le flambeau. Je suis fier de ce qui a été accompli en 16 ans de vie municipale. Je laisse la Ville en très bonne situation financière et avec d’excellents outils pour améliorer encore plus notre milieu de vie.

J’ai eu la chance de travailler avec des gens, les conseillères et conseillers municipaux, qui avaient à cœur leur communauté et voulaient contribuer, à leur manière, à l’avancement de celle-ci. J’ai également eu le plaisir de côtoyer des homologues, tant à la MRC qu’à d’autres tables décisionnelles, et j’ai pu constater que, comme pour moi, la raison de leur implication en politique était leur passion de contribuer à la communauté.

La réalisation dont je suis le plus fier fut de maintenir, avec les quatre conseils élus, un climat de respect et d’échanges, et ce, malgré les différentes personnalités de chacun. Cela n’a pas toujours été évident.

J’aimerais aussi souligner l’apport exceptionnel des employés qui travaillent avec implication pour la Ville de Richelieu et ses citoyens. C’est notamment grâce à leurs efforts constants que la municipalité est ce qu’elle est aujourd’hui. Avec les cadres, que ce soit à la direction générale ou dans les autres services, nous avons travaillé en équipe pour le bien des Richelois.

J’ai donné 16 années de ma vie à la Ville de Richelieu et je suis très reconnaissant que les citoyens aient cru en moi en m’accordant leur confiance durant toute cette période. Mais aujourd’hui, je veux consacrer plus de temps à ma famille et profiter de la vie avec mon épouse, elle qui m’attend depuis 16 ans. Notre famille s’est d’ailleurs agrandie et le fait d’être grand-père me fait découvrir une autre facette de la vie dont j’aimerais profiter au maximum.

Il va de soi que je vais compléter les derniers mois de mon mandat avec la même ardeur et toute l’énergie nécessaire afin de défendre les intérêts de notre Ville.

Merci encore, chers citoyens, de m’avoir donné le privilège de vous représenter.

Jacque Ladouceur

Maire

Ville de Richelieu.