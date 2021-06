Déclaration du député Xavier Barsalou-Duval concernant la tragédie survenue le 9 juin à Contrecœur

Déclaration du député Xavier Barsalou-Duval à la suite de la tragédie de Contrecœur À Varennes, le 9 juin 2021 le député Xavier Barsalou-Duval a déclaré :

« Je tiens à exprimer toute ma solidarité et ma sollicitude envers la famille et les amis qui sont assurément très éprouvés par ce terrible drame. Je veux vous dire à vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Lisette Corbeil et David Joly étaient tous deux des citoyens très engagés dans la vie contrecœuroise.

Ayant eu la chance de les côtoyer à de nombreuses reprises depuis que j’exerce mes fonctions, je ne peux cacher qu’il s’agit pour moi d’un choc. Compte tenu des circonstances de cette tragédie, le deuil sera d’autant plus difficile à vivre pour la communauté. Avant de commettre des actes irréparables, peu importe l’intensité du malheur qui vous accable et des souffrances qui vous assaillent, il faut consulter.

La violence, le meurtre et le suicide ne sont jamais des solutions. J’espère sincèrement que ces tristes événements auront l’effet d’un électrochoc sur la population, car des féminicides, il ne doit pas y en avoir d’autres ! »

Le député invite les gens qui sont en détresse pour quelques raisons que ce soit, à ne pas hésiter à s’ouvrir et à faire appel à des groupes dans notre région:

Groupe de Partage pour hommes de la Montérégie:

Entraide pour hommes [email protected]

1 833 651-4447 (Vallée-du-Richelieu)

450 467-3418

[email protected]

450 651-4447 (Grand Longueuil)

Centre de femmes l’Essentielle - Vallée-du-Richelieu

Et au niveau national :