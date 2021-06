Voici une lettre ouverte du député de Richelieu

Chers concitoyens, Chères concitoyennes,

Lorsque le 12e coup de minuit a sonné le 1er janvier 2020, personne n’anticipait la crise qui nous pendait au bout du nez. On se souhaitait la santé, le bonheur et la réalisation de nos ambitions individuelles sans se douter qu’un événement hors de notre contrôle nous forcerait à changer drastiquement nos habitudes de vie.

En février 2020, nous étions témoin de l’écho qui se faisait entendre d’un virus qui gagnait du terrain sur un autre continent, sans vraiment réaliser que cette vague que nous voyions au loin était en fait un tsunami. Un an et 3 mois plus tard, c’est avec un sentiment de reconnaissance immense que je tiens à vous remercier pour tous les efforts, les sacrifices et la solidarité dont vous avez fait preuve jusqu’à maintenant.

Comme l’a mentionné notre Premier ministre, c’est la mobilisation colossale de notre nation qui nous a permis de sauver de précieuses vies. Je n’ai d’ailleurs jamais douté une seconde du courage et de la discipline des citoyennes et citoyens de notre région. Grâce à vous, nos enfants ont été en mesure de poursuivre leurs apprentissages, nos commerces locaux ont reçu un support inconditionnel et des vies ont été sauvées.

Dans 20 ans, lorsque nous repenserons à ce moment marquant de notre histoire, nous songerons particulièrement à la force de notre communauté, si résiliente et exemplaire. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de notre région. Vous pouvez être fiers de faire partie du peuple québécois. La fierté, c’est cette force qui va continuer de propulser notre peuple vers l’avenir. Plus on est fiers de ce qu’on est, plus on s’assume comme nation, plus on sera capable d’assumer notre plein potentiel. Notre dernière mission commune est de se faire vacciner, de recevoir les deux doses, et ainsi franchir tous ensemble la ligne d’arrivée de ce long marathon.

Je vous souhaite un magnifique été et une bonne reprise graduelle de nos activités et de nos vies. Profitez bien de la beauté de notre région. Merci de votre confiance !

Jean-Bernard Émond

Député de Richelieu