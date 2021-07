Alors que s’amorceront ce vendredi, les vacances de la construction se sont plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui prendront la route des vacances.

On le sait et on ne cesse de le répéter, la dernière année a été difficile pour tout le monde, jeunes et moins jeunes. Alors que ce soit en juillet, août ou septembre, chacun aura largement mérité un peu de repos.

Ceci dit, il peut être complexe de choisir une destination vacances considérant les règles sanitaires qui diffèrent d’une province ou d’un pays à un autre. Les vols ne sont toujours pas ouverts partout et, pour partir à l’étranger, il faut avoir du temps pour faire une quarantaine, ou être vaccinés, encore mieux.

Si certains décideront de profiter des assouplissements et de quitter le pays, d’autres préfèreront découvrir la province ou tout simplement la région. D’ailleurs pour ces derniers, ils ne seront pas en reste considérant que plusieurs municipalités ont tout mis en oeuvre pour offrir une programmation estivale des plus diversifiées.

Et vous, dites-nous quelle sera votre destination de vacances cette année? Répondez à notre sondage ici.