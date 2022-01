Québec devrait-il retirer le couvre-feu?

Des experts remettent de plus en plus en doute l’efficacité du couvre-feu, mis en place il y a un peu plus d'une semaine afin de contrer la hausse des infections à la COVID-19. Le bilan continue cependant de s’alourdir.

En analysant les données journalières de la pandémie au Québec et en les comparant aux autres provinces, l’Institut économique de Montréal (IEDM) a récemment montré grâce à des modèles économétriques que l’implantation d’un couvre-feu n’avait aucun effet statistique sur le nombre de cas au Québec. D’autres experts abondent dans le même sens.

Dans un communiqué de l’IEDM publié ce vendredi, l’organisation mentionne avoir analysé les quatre études fournies par le ministère pour justifier cette mesure. Or, ces études ne permettraient pas d’en arriver à des conclusions claires. « Il semble y avoir eu une confusion dans l’interprétation des résultats, ce qui a mené à faussement justifier le couvre-feu par ces études », précise l’IEDM.

L’organisme demande donc au gouvernement de retirer le couvre-feu « étant donné la justification scientifique manquante de cette mesure et ses implications sur la vie des citoyens ».

Il demande aussi à Québec de fournir des études démontrant une réelle efficacité de son application. Rappelons que le Québec est la seule province au Canada à avoir recouru au couvre-feu. La capacité hospitalière limitée était la principale raison donnée par le gouvernement pour son implantation.

Toutefois, considérant que près de la moitié des hospitalisations sont dues à des personnes non-vaccinées, plusieurs voix s’élèvent pour rendre la vaccination obligatoire. Certains pays d'Europe évaluent d'ailleurs cette option à l'heure actuelle.