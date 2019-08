Denis Trudel inaugure son quartier général

Plus de 70 personnes sont attendues ce jeudi 29 août à l’occasion de l’inauguration officielle du local électoral de Denis Trudel, candidat du Bloc Québécois dans Longueuil-Saint-Hubert. L’événement réunira toute l’équipe de campagne de M. Trudel, famille, amis, ainsi que des dizaines de bénévoles prêts à travailler à l’élection de leur candidat.

À cette occasion, les invités pourront non seulement entendre leur candidat, mais aussi les témoignages de deux bénévoles très impliqués sur le terrain : Florent Sabourin-Lefebvre, 14 ans, membre de l’équipe de campagne de M. Trudel, et Pierre Duceppe, frère de Gilles Duceppe et militant de longue date qui a travaillé sans relâche en 2015 pour l’élection de M. Trudel, et qui s’impliquera à nouveau cette année.

« Ce sera une soirée festive, parce que je veux faire plaisir à mon équipe et aux nombreux bénévoles, mais tous les gens de Longueuil-Saint-Hubert sont les bienvenus à venir découvrir notre quartier général de campagne et nous rencontrer. Pendant la campagne électorale, des soirées thématiques spéciales seront aussi organisées au local électoral pour remercier les bénévoles de leur travail », explique Denis Trudel.

Idéalement situé sur le chemin de Chambly, le local électoral est facilement accessible aux bénévoles et citoyens de Longueuil-Saint-Hubert. Il dispose aussi d’un grand stationnement gratuit à l’arrière du bâtiment.

La soirée d’inauguration du local électoral de Denis Trudel se déroulera ce jeudi 29 août 2019 à 19 h 00 (accueil dès 18 h 30), au 1336 chemin de Chambly. Tous les citoyens de Longueuil-Saint-Hubert ainsi que les représentants des médias sont invités à assister à l’événement.