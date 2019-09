Chambly dit oui à la webdiffusion de ses séances du conseil municipal

La Ville de Chambly présentera en direct à compter du mardi 3 septembre, à la suite de l’adoption de son nouveau règlement, les séances du conseil municipal la chaîne YouTube de la municipalité. Les intéressés pourront visionner celles-ci à partir de la page d’accueil du site ville.chambly.qc.ca.

La Ville a pris cette décision afin de permettre à l’ensemble des citoyens d’assister en temps réel à ces séances publiques et de mieux les informer sur les décisions prises par le conseil. Les webdiffusions seront archivées sur YouTube et il sera possible de les consulter en tout temps.

« L’objectif est d’offrir à tous les citoyens de Chambly une accessibilité à l’information. Dès l’adoption de la nouvelle régie interne, vous pourrez assister aux décisions et aux débats du conseil. Il est important de donner aux citoyens la possibilité de s’informer et de s’impliquer dans les décisions de leur ville. Nous souhaitons donner un accès privilégié à nos décisions », souligne Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.

Rappelons que les assemblées ordinaires du conseil municipal ont lieu le premier mardi du mois, à 20 h, à la mairie. Les citoyens peuvent consulter la section Conseil municipal du site ville.chambly.qc.ca, afin d’y retrouver le lien pour accéder à la webdiffusion et pour consulter l’ordre du jour, accessible le jour même de l’assemblée.

Pour plus d’information, communiquez au 450 658-8788.