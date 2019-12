Budget 2020 : pas de hausse du compte de taxes

Voté mi-décembre, le budget 2020 de la Ville de Chambly s'élève à 47 195 818 $. Malgré les dépassements de coûts du Pôle culturel de Chambly et les nombreux règlements de litiges du passé, la situation financière de la municipalité est enviable par son important surplus accumulé et ses réserves financières. Par ailleurs, le compte de taxes ne bougera pas et demeure pour 2020 à 2602 $.

Les membres du conseil municipal et les gestionnaires ont participé au processus budgétaire en révisant certaines pratiques permettant de responsabiliser les employés quant à la gestion des budgets et des ressources de la municipalité.

Nouveau rôle d'évaluation des maisons: une augmentation de 8,17% de la valeur résidentielle

Ce premier budget du nouveau conseil assure le maintien et la bonification des services à la communauté. « Malgré la hausse de la valeur moyenne des propriétés résidentielles, nous avons diminué le taux de taxation afin de maintenir la facture de taxes similaire à celle de 2019, pour la majorité de la population », explique la mairesse de Chambly, madame Alexandra Labbé.

Le rôle d’évaluation pour les années 2020-2021-2022 présente une augmentation de la valeur moyenne des unités résidentielles de 8,17 % à Chambly. Le conseil municipal a pris en considération cette réalité du marché en réduisant le taux de taxation à 0,6209 du 100 $ d’évaluation, afin que la facture de taxes 2020 d’une unité moyenne ne subisse aucune hausse. Évidemment, la facture du compte de taxes peut varier selon la révision des évaluateurs.

Trois enveloppes de 300 000 $ pour Vos projets, notre avenir !

La Ville de Chambly a annoncé la création d’une démarche participative qui sera lancée en 2020 sous le thème Vos projets, notre avenir ! Trois enveloppes budgétaires, totalisant 300 000 $, ont été réservées pour initier des projets afin d’honorer la mémoire de René Boileau, de bonifier le concept d’aménagement du parc-nature et de dynamiser le secteur du Vieux-Chambly.

« Il est très important pour nous d’amener les gens au centre des décisions, de les rassembler dans un objectif commun, de les écouter et de les informer. Citoyens, employés et élus municipaux pourront travailler ensemble, en harmonie, pour bâtir des projets qui viendront bonifier la qualité de vie de notre communauté », précise la mairesse de Chambly.

Un investissement de plus de 18 M $

Dans un souci de transparence, le conseil municipal présente, sur le site Internet de la Ville, les grandes orientations budgétaires pour l’année 2020, totalisant un investissement de plus de 18 millions $.

Plus d'une trentaine de projets sont visés par cet investissement majeur. Ils sont divisés en huit grands thèmes, soit les Loisirs, la culture et la vie communautaire (rénovation du planchodrome au parc Gilles-Villeneuve), la vitalité économique et touristique (agrandissement du parc industriel de 1,8 million de pieds carrés), les transports (prolongement du réseau cyclable et de la mobilité active sur le territoire), l'environnement (plantation d’arbres sur le territoire (doubler le nombre) et réduction des déversements dans le bassin liés aux branchements inversés), le patrimoine et l'histoire (réhabilitation du site de la maison Boileau en 2020-2021), la sécurité civile (réalisation des plans et devis pour l’agrandissement et la mise aux normes de la caserne d’incendie), l'administration et la vie démocratique (implantation d’une application mobile permettant aux citoyens de déposer des requêtes) et la voirie (hausse des budgets affectés à l’entretien du réseau routier par le fonds de voirie).