Compte de taxes municipales 2020 : le premier versement payable le 12 février 2020

Les citoyens de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu recevront sous peu leur compte de taxes 2020. La date d’échéance du premier versement a été fixée au 12 février 2020.

Plus de 33 000 comptes de taxes seront envoyés par la poste aux propriétaires johannais vers le 13 janvier et seront assortis du dépliant d’information Info-taxes 2020, présentant les faits saillants du budget 2020. Les trois versements subséquents seront exigibles le 15 avril, le 17 juin et le 16 septembre 2020.

Paiement dans les institutions financières et en ligne

Les contribuables peuvent payer leur compte de taxes dans la majorité des institutions financières, soit directement au comptoir, au guichet automatique ou encore par le site internet de l’institution financière.

Il faut uniquement s'assurer que le numéro apparaissant à votre dossier électronique corresponde bien au numéro de référence inscrit en haut de votre talon de remise.

Bien choisir la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme destinataire

Lorsque les citoyens sélectionnent le destinataire pour leur paiement par internet, il est important de s’assurer que le paiement s’effectue bien à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs résidents se trompent en choisissant la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour faire leur paiement de taxes municipales.

La Ville n’est pas responsable de ces erreurs et du délai vécu par les citoyens avant de se faire rembourser par la Commission scolaire. Les intérêts pour retard de paiement du compte de taxes municipales continuent de s’appliquer.

Paiement par la poste

Les contribuables sont invités à faire parvenir leurs chèques postdatés pour le paiement du compte de taxes, accompagnés du coupon correspondant, sans les attacher ou les brocher. Les chèques reçus seront encaissés à la date indiquée sur ces derniers. Les chèques postdatés, faits à l’ordre de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et leurs coupons, doivent être expédiés à l’adresse suivante : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Section revenus, 75, rue Saint-Jacques, case postale 700, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 6Z8. Dans les cas où le paiement des taxes est effectué par chèque, celui-ci fait office de reçu pour le contribuable.

Pour le paiement par la poste, prévoir un délai de livraison suffisant puisque le paiement sera enregistré le jour de sa réception par la Ville. Ce n’est donc pas le cachet de la poste qui fait foi de date de paiement. La municipalité n’est pas responsable des délais occasionnés par des retards de livraison postale ou par un éventuel arrêt de travail à Postes Canada. Les citoyens ont l’obligation de respecter les dates d’échéance du compte de taxes, en utilisant les autres moyens de paiement mis à leur disposition, afin d’éviter les frais d’intérêt et de pénalité.

Paiement directement au comptoir : édifice du 75, Saint-Jacques

Les contribuables désirant payer leur compte en personne pourront se présenter au comptoir de perception de l’édifice municipal Saint-Jacques, situé au 75, rue Saint-Jacques, sur les heures d’ouverture qui peuvent être consultées sur le site web suivant.

En dehors des heures d’ouverture, il est toujours possible de déposer son chèque dans la chute à courrier placée près de la porte d’entrée principale de l’édifice municipal Saint-Jacques.

Le taux d’intérêt est de 7 % auquel s’ajoute une pénalité de 5 % calculé annuellement sur chaque versement impayé à son échéance.

À noter que les citoyens ayant un créancier hypothécaire responsable du paiement de leurs taxes doivent lui acheminer une copie du compte, car aucune autre copie ne lui sera transmise par la Ville.

Pour toute information relative à leur compte de taxes, les propriétaires sont priés de communiquer avec le personnel du Service des finances au 450 357-2227 ou à : [email protected]. On peut aussi consulter le site de la Ville.