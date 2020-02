Journées de persévérance scolaire: Jean-François Roberge met en avant l'action du Gouvernement

Après l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi 40 et la polémique à ce sujet, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly, Jean‑François Roberge, a vu là l'occasion de réaffirmer que le gouvernement du Québec est en action et que l'éducation est une "priorité collective". Le ministre a profité du lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire, qui débutent aujourd'hui pour rappeler que tous les citoyens ont un rôle à jouer pour "valoriser la persévérance scolaire, transmettre le plaisir de lire et d'écrire aux élèves et leur inculquer le goût d'apprendre et de réussir".

Le coup d'envoi de ces Journées a aussi donné l'occasion au ministre de réitérer l'importance de donner toutes les chances aux élèves pour qu'ils s'accomplissent et développent leur plein potentiel. Chacun de nos gestes d'encouragement contribue à la réussite des jeunes. Le ministre a également souligné l'implication des instigateurs de ces journées, soit les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (IRC), ainsi que leur porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif.

De nombreuses activités auront lieu au cours des Journées de la persévérance scolaire, qui se dérouleront dès aujourd'hui jusqu'au 21 février dans toutes les régions, sur le thème Nos gestes, un + pour leur réussite. La population est invitée à participer aux activités proposées ou à poser un geste qui peut changer la vie d'une personne aux études.

« Les Journées de la persévérance scolaire nous rappellent que la réussite scolaire des jeunes repose sur la collaboration de chacun d'entre nous, a rappelé le ministre. Notre gouvernement poursuit l'objectif de donner à tous les élèves du Québec la possibilité d'aller au bout de leur potentiel. Chaque geste d'encouragement que nous posons contribue à la réussite de chacun d'entre eux. Pour aider les élèves et les étudiants en difficulté, pour leur donner le goût de poursuivre, nous avons tous un rôle à jouer et ce, dès leur plus jeune âge. C'est un travail d'équipe! »

Pour rappel, les JPS visent à sensibiliser les différents acteurs de la société à l'importance d'agir ensemble pour favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes, de façon qu'ils obtiennent un diplôme ou une qualification.