Pénurie de main d’œuvre : bonification de la Liste des professions pour les travailleurs étrangers temporaires

La bonification de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est une initiative du gouvernement du Québec. Le but? Contrer la pénurie de main d’oeuvre. Ce programme, prisé par de nombreux entrepreneurs, permet de faciliter l’embauche de travailleurs étrangers dans les professions dont le recrutement au Québec s’avère insuffisant pour combler les postes disponibles. En Montérégie, le nombre de professions admissibles dans le cadre de ce programme passe donc de 52 à 226, selon la nouvelle liste bonifiée.

Parmi les professions ajoutées dans la région, on trouve notamment celles de machinistes et vérificateurs, soudeurs et opérateurs de machine à souder, enseignants de niveaux primaire et préscolaire, travailleurs sociaux et briqueteurs-maçons.

Pour le député Jean-Bernard Émond, cette annonce répond à un besoin criant chez les entrepreneurs de la région : « Ce n’est plus un secret pour personne : la rareté de la main œuvre est un véritable enjeu dans notre région. Dans toutes les entreprises que j’ai visitées au cours de la dernière année, on me faisait part de la difficulté de recruter, en particulier dans les secteurs de la machinerie lourde et de l’usinage. On m’a également fait part de l’effet que l’ancienne liste ne tenait pas compte de l’ensemble des besoins des entreprises de la Montérégie. Je me suis donc joint à mes collègues pour demander au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de profiter de la mise à jour de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié pour l’élargir et ainsi permettre aux entrepreneurs de combler leurs postes vacants et de poursuivre leur croissance ».

La Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du PTET repose sur les informations contenues dans le document État d'équilibre du marché du travail à court et moyen terme : Diagnostics pour 500 professions, réalisé par le MTESS en étroite collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail.