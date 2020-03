« On met le Québec sur pause » - François Legault, premier ministre du Québec

Le gouvernement du Québec ordonne la fermeture de tous les commerces et toutes les entreprises non essentielles au plus tard à minuit ce mardi, et ce, jusqu’au 13 avril. « On met le Québec sur pause pour trois semaines », a souligné, en point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, ce lundi 23 mars.

Une liste des commerces dits essentiels sera mise à jour quotidiennement par le gouvernement. « Par commerces essentiels, on pense ici aux épiceries, aux pharmacies, aux pompiers, policiers, au réseau de la santé. Toutes les industries dans la chaîne alimentaire dont le transport d’aliments et autre sont considérés comme essentiels », a ajouté le premier ministre. Les institutions bancaires sont aussi considérées comme étant un service essentiel.

Soulignons que l’industrie de la construction est également touchée par les nouvelles mesures annoncées aujourd’hui. « Plus vite nous allons limiter les impacts, plus vite nous allons pouvoir revenir à une situation normale. Je demande à tous les Québécois de collaborer. J’ai besoin de vous. », de dire le premier ministre.

Accompagné du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda et de la ministre de la Santé, Danielle McCann, le premier ministre du Québec a rappelé l’importance d’éviter tous les déplacements entres les régions, voire même les villes et les quartiers. Il a également réitéré son point voulant que les personnes âgées doivent rester confinées. « Aujourd’hui, j’ajoute une mesure. Les personnes de 70 ans et plus ne doivent plus sortir outre que pour certaines exceptions et doivent être supervisées », a ajouté M. Legault.

Bilan de la situation au Québec en date du 23 mars