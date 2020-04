Primes de 4 % et 8% pour les travailleurs du milieu de la Santé et des Services sociaux

En ce jeudi 2 avril, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann et le président du Conseil du Trésor et député de La Prairie, Christian Dubé ont confirmé l’octroi de primes au personnel de la santé de première ligne, variant entre 4 % et 8 %. Ces mesures s’ajoutent à la hausse du taux horaire de 4 $ \h pour les préposés aux bénéficiaires des résidences privées pour ainés.

« Depuis le début de la crise, les anges gardiens, tels que surnommés par le premier ministre Legault, font un travail exceptionnel. Nous souhaitions compenser le fruit de leurs efforts quotidiens, car ils seront partie prenante de notre victoire contre la COVID-19. C’est pourquoi, nous confirmons aujourd’hui, l’octroi de deux types de primes aux ressources de premières lignes, soit aux gens qui sont en contact direct avec les gens atteint de cette maladie », a précisé d’entrée de jeu M. Dubé.

Deux primes totalisant 12 % ou 287 millions de dollars

La première prime annoncée concerne les ressources de première ligne à travers le Québec, qui se chiffrent à 69 000 personnes. Celles-ci recevront, rétroactivement au 13 mars, une prime équivalente à 8 % de leur salaire. « Parmi les gens concernés par cette mesure, on retrouve ceux qui oeuvrent aux urgences, aux soins intensifs, dans les centres de confinement, dans les cliniques de dépistage de la COVID et dans les CHSLD », a expliqué le représentant de la circonscription de La Prairie à l’Assemblée nationale du Québec.

Au total, les deux mesures représentent 287 M$ qui seront remis aux anges gardiens. La première prime, celle du 8% est en vigueur jusqu’au 1er mai prochain, mais pourrait être reconduite au besoin par le gouvernement Legault.

La seconde mesure s’adresse à tous les autres travailleurs du milieu de la santé, soit environ 200 000 personnes. « On parle ici des techniciens en laboratoire, des préposés à l’entretien, du personnel du 811 et de tous les autres. Ceux-ci recevront une prime qui représentera 4 % de leur salaire pour la même durée. Au besoin, celle-ci pourra être renouvelée », a-t-il aussi mentionné.

Les PAB des résidences aussi augmentés

Plus tôt aujourd’hui, lors de son point de presse quotidien, le premier ministre, François Legault a aussi confirmé que les 34 000 préposés aux bénéficiaires oeuvrant dans les résidences privées pour aînés auront aussi une hausse de leur salaire horaire de 4 $\h. Cette mesure est en vigueur, a confié Mme McCann, pendant 16 semaines.

« Des négociations sont toujours en cours pour l’après-crise », répondait-il à la suite d’une question provenant d’un média.