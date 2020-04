« Le Québec devra devenir autonome dans le futur », François Legault

Au cours de son point de presse du vendredi 3 avril, le premier ministre du Québec, François Legault a précisé qu’il faudra réfléchir, dans un avenir rapproché, à ce que le Québec devienne autonome pour mieux affronter une nouvelle crise.

Cette autonomie s’appliquerait autant aux secteurs alimentaires qu’à plusieurs autres. « Il faut que le Québec devienne autonome éventuellement sur plusieurs plans. C’est ce qu’on réalise de plus en plus avec la crise qui nous touche actuellement. C’est une question à laquelle il faudra réfléchir sérieusement », a-t-il confié en réponse à la question d’un journaliste lors de son point de presse quotidien.

Grâce à Hydro-Québec et à la possibilité d’offrir de l’électricité à faible coût, il serait possible, selon lui, de mettre en place des infrastructures pour cultiver en serres des fruits et légumes à l’année. « C’est important de trouver des solutions. Par exemple, on fait quoi si un abattoir ferme ses portes demain à cause de la crise sanitaire qui nous touche? Il faut trouver des plans B et devenir plus autonomes afin de ne plus dépendre de personne », a-t-il imagé.