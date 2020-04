Québec établit une liste de 41 établissements en situation "critique"

Vu la situation dans les CHSLD, ce mardi, Québec a annoncé qu'une liste de toutes les résidences pour aînés placées "sous surveillance" plus étroite du gouvernement du Québec sera rendue publique. À compter de ce mardi 14 avril, ce document sera réévalué et publié chaque jour en fonction de l'état de la situation.

Ces derniers jours, le gouvernement a procédé à la visite des 2600 résidences pour aînés. « Certains ont demandé des rapports d'inspections, s'est agacé François Legault. On n'est pas en train de faire de la paperasse mais de se donner une liste. Sur ces 2600 établissements, 41 sont aujourd'hui plus critiques ».

Une liste de ces résidences sera publiée chaque jour à partir de ce mardi 14 avril, pour établir un suivi de la situation la plus récente. Le gouvernement a appelé à la prudence quant à l'interprétation de ces listes, puisque les établissements affichés quotidiennement changeront.

Le Dr Horacio Arruda et François Legault on conjointement insisté : même s'il était connu que les CHSLD et les hébergements de longue durée étaient des foyers infectieux vulnérables, « personne ne s’attendait à ce qu'il y ait autant de personnes infectées. Le gros problème concerne les CHSLD. Dans les hôpitaux, la situation (pour les personnes atteintes de la COVID-19) est bien moins pire que l'on pensait. Les beaux jours reviendront », a promis François Legault.