Plus de 21 M$ pour des projets en infrastructure d’eau dans Borduas

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a versé 21 M$ pour des infrastructures adéquates dans la Vallée-du-Richelieu, dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec.

Une somme de 21 M$ est octroyée pour la construction, la réfection, l’agrandissement ou l’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées dans la Vallée-du-Richelieu.

Ce montant permettra la réalisation de cinq importants projets à Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste ainsi qu'à la Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu. Ces projets visent la modernisation des réseaux municipaux d’alimentation et de traitement de l’eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte et traitement des eaux usées.

« Cet important investissement représente une excellente nouvelle pour les citoyens de la région. Ces projets contribuent à la modernisation et au développement de nos municipalités et à rendre nos infrastructures plus vertes », a souligné le député de Borduas Simon Jolin-Barrette.