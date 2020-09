La Montérégie bascule dans le jaune: Québec annonce ses mesures

Les régions de Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval étaient déjà classées jaunes; avec l'annonce d'aujourd'hui, huit régions sont classées dans cette catégorie. Deux autres paliers d'alerte lui succèdent: le orange, le palier 3, correspondant à une "Alerte modérée" suivi du rouge, le palier 4, l'"Alerte maximale".

Reprise de la transmission communautaire

Après avoir partagé leur inquiétude, François Legault, le ministre de la Santé Christian Dubé et le Dr Horacio Arruda ont rappelé que la transmission communautaire redevenait le centre du problème de la propagation du virus.

« Si le virus continue à ce rythme, des personnes vont retourner dans des lits d'hôpitaux, des chirurgies seront reportées et d'autres personnes vont mourir », a souligné François Legault.

Pour l'instant, le code jaune ne signifie pas de refermer les écoles ni certains secteurs. « Ce serait le pire, nous ne le souhaitons pas. Il faut réagir maintenant, c'est la responsabilité de chaque Québécois », a-t-il ajouté.

« Je lance aujourd'hui un appel à la solidarité pour demander à tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les vieux : s'il-vous-plaît, pensez aux personnes vulnérables, à ceux qui besoin d'un chirurgien, aux enfants, aux personnels d'hôpitaux, aux pères et mères de familles qui ont besoin de leurs revenus. Il est temps de penser aux autres. Je compte sur les Québécois, j'ai besoin de vous autres », a-t-il lancé, ému.



Ainsi, les Québécois sont appelés à limiter le plus possible les rencontres, notamment chez eux, dans le cadre de party, de respecter la distance et le port du masque.

Le Dr Horacio Arruda a rappelé l'importance de collaborer avec les équipes de santé publique: « Personne ne vous chicanera mais ont doit connaître les personnes avec qui vous avez été en contact. Je vous supplie de collaborer avec eux, c'est une question de vie, de mort et de liberté. C'est peu payé par rapport à ce qui nous attend s'il n'y a pas de collaboration. »

De nouvelles mesures pour les régions « dans le jaune »

Pour les huit régions étiquetées jaunes; il va y avoir davantage d'intervention policière; plus d'inspections, un dépistage beaucoup plus ciblé (avec un maintien de la moyenne de 20 000 à 26 000 tests par jour) et la vente de nourriture à minuit dans les bars est désormais interdite. « Les gens se croient plus intelligents que les règles; nous allons donc effectuer un contrôle plus serré de l'achalandage », a fait savoir Christian Dubé.

L'étape d'après, le code orange, n'est « pas loin pour certaines régions », a expliqué le Dr Arruda. Les restrictions seront plus sévères sous ce code: la réduction des rassemblements non organisés; la réduction de 10 à 6 des personnes dans les résidences privées; les fermeture des bars et des restrictions appliquées dans les restaurants comme au printemps, avec une possibilité unique de take out.

Aucune région du Québec n'en est là pour le moment. Le gouvernement Legault a tout de même crû bon de diffuser ces restrictions, avant que la situation prenne un nouveau tour, celui que personne ne souhaite voir venir.

Questionné sur la possibilité de subdiviser les grandes régions en sous-régions, Christian Dubé n'a écarté aucune solution: « Nous sommes en train d'analyser les zones de chaleurs dans certaines régions. Ces zones seront capables d'être vues comme des sous-régions si la situation prend un autre tour»

En outre, selon ces zones, le ministre a constitué un groupe de travail consacré aux urgences concernant le coronavirus ou d'autres problèmes de santé. Des gestes clairs ont été posés dans le grand Montréal en particulier pour les urgences principales.

Aînés en RPA: les masques dans les espaces communs

Les aînés en RPA ont été la deuxième cible du gouvernement en termes de nouveaux ajustements: Québec demande aux résidents RPA de porter le masque lors de leurs déplacements dans les corridors, ascenseurs, salles communes…

En ce moment, les visites en RPA exigent du visiteur de porter le masques. Un registre des déplacements est également tenu pour surveiller les cas et le besoin de dépistage.

À Montréal, 27 nouveaux cas ont été recensés dans des RPA. « Les RPA pour moi, c'est le prochain problème si nous ne faisons pas attention », a-t-il martelé.