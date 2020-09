Plus de 75 000$ pour améliorer les infrastructures et les aires de jeux extérieurs

Une aide financière de 75 000 dollars a été accordée pour soutenir la mise en œuvre de trois projets dans le cadre de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII) dans la circonscription de Chambly.

Ainsi, dans les différentes régions du Québec, ce sont plus de 4 millions de dollars qui permettront la réalisation de 120 projets qui permettront à nous tout-petits de réaliser leur plein potentiel, en plus de nous assurer de leur sécurité.

Il s’agit d’un soutien financier comportant deux volets ; un volet visant l’infrastructure du bâtiment et un volet visant les aires de jeux extérieurs, et qui permettent au CPE de réaliser des travaux d’infrastructures allant jusqu’à 50 000$. Voici la liste des projets retenus dans la circonscription de Chambly :

Nom du CPE Coût total du projet Investissement pour des infrastructures CPE Les Contes de Fée Inc – Saint-Basile-le-Grand 18 578,14 $ CPE La Boîte à Soleil – Chambly 49 852,70 $ Investissement pour des aires de jeux CPE Les Contes de Fée Inc – Saint-Basile-le-Grand 6 592,42 $

« Je me réjouis de savoir que les CPE pourront bénéficier de ces sommes pour offrir aux enfants des infrastructures de qualité et sécuritaires qui favoriseront leur développement global, a souligné Jean-François Roberge, député de Chambly. Le réaménagement des aires de jeux extérieurs permettra également aux tout-petits d’adopter un mode de vie sain et physiquement actif. »