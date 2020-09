Espace Muni, une fusion pour améliorer les services des municipalités

Fusionnés depuis novembre 2019, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF) ont annoncé hier leur nouvelle identité : Espace MUNI. Cette dénomination, qui incarne les fondements et l’ADN de la nouvelle structure, est la résultante d’une mise en commun des forces et des missions des deux organisations.

Espace MUNI se donne pour mission d’accompagner les municipalités afin d’améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Sa vision : offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

« Nous souhaitions mieux répondre au besoin d’accompagnement des municipalités en matière de développement des communautés, de promotion de la santé et de participation citoyenne sans jamais oublier la qualité de vie de la population de ces municipalités. Voilà la raison même qui nous a motivés vers cette fusion; nous souhaitions construire sur l’expertise et le savoir-faire les deux équipes réunies pour le bien-être des citoyennes et des citoyens », explique Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente d’Espace MUNI.

Une meilleure offre de service

Espace MUNI, qui regroupe désormais plus de 400 municipalités et MRC du Québec, offre un grand avantage : celui de retrouver en un seul et même point de chute, une offre de services bonifiée qui rassemble à la fois les activités et les programmes qui ont fait leurs preuves et des nouveautés qui répondront encore mieux aux besoins des municipalités.

« Espace MUNI est un point de rencontre profondément humain, où les acteurs municipaux peuvent trouver accompagnement, outils et inspiration. Bref, un espace pour s’informer, discuter, échanger, obtenir des données pertinentes et s’inspirer de pratiques prometteuses en lien avec le développement des communautés, les enjeux sociaux, la qualité de vie et le bien-être des citoyens », ajoute Isabelle Lizée, directrice générale d’Espace MUNI.

La modernité dans la continuité

Espace MUNI entend construire la modernité dans la continuité en tablant sur l’union des forces, des approches et des projets complémentaires des deux équipes et ce, au profit des municipalités.

Les quelques projets en chantier sont l'élargissement de l’offre d’accompagnement aux municipalités et aux MRC à d’autres types de politiques et de plans d’action à caractère social; une nouvelle plateforme d’échanges qui permettra aux acteurs municipaux de réseauter et de partager sur des préoccupations communes et des défis vécus dans leur milieu; des projets pour outiller et sensibiliser les municipalités à l’accès inclusif avec le Réseau municipalités accessibles; les laboratoires d’accompagnement visant la recherche de solutions collectives en matière de qualité de vie.