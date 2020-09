Autoroute 30 entre Brossard et Boucherville: des travaux pour 2022

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, ainsi que la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, annoncent le lancement d'un appel d'offres majeur en lien avec le projet d'élargissement de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville.

Avec le projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposé hier à l'Assemblée nationale, les travaux, attendus depuis longtemps par la population, débuteront dès 2022. C'est un gain de plus de trois années sur l'échéancier habituel pour l'une des autoroutes les plus achalandées du Québec.

L'amélioration de l'autoroute 30 s'inscrit dans le nouveau Réseau métropolitain de voies réservées du gouvernement du Québec. À terme, cet élargissement pourrait permettre l'ajout d'une voie réservée pour le transport collectif dans chaque direction et la mise en place d'une gestion dynamique des voies pour améliorer la fluidité.

« L'autoroute 30 a un rôle crucial pour les résidents de la Rive-Sud et pour l'économie de la grande région métropolitaine. En effet, des milliards de dollars en investissements publics et privés bénéficient de la capacité de cet axe routier stratégique d'assurer les déplacements des personnes et des marchandises. C'est pourquoi nous souhaitons que le projet d'élargissement se concrétise dans les plus brefs délais et nous nous donnons tous les outils nécessaires pour commencer les travaux dès que possible », a fait savoir François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour Brossard, a renchérit Doreen Assaad, mairesse de Brossard, mais aussi pour toutes les municipalités et tous les organismes économiques membres de la Coalition A-30 ».