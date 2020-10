Le député Jean-Bernard Émond annonce plus de 82 000$ pour améliorer les infrastructures du CPE La Petite Marine

Le député Jean-Bernard Émond annonce, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, l’octroi d’une aide financière totalisant 82 621 $ au CPE La Petite Marine, à Sorel-Tracy, pour le réaménagement de ses aires de jeux extérieures, dans le cadre du programme de subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII).

« Il est essentiel que nos enfants puissent évoluer dans un environnement stimulant et sécuritaire, déclare le député de Richelieu. « Le CPE de La Petite Marine offre déjà un programme et des installations de grande qualité à sa jeune clientèle. Aujourd’hui, avec cette aide financière supplémentaire, nous bonifions cette offre en permettant le réaménagement de ses aires de jeux extérieures, un investissement qui favorisera le développement global de nos tout-petits », conclut Jean-Bernard Émond.

La directrice générale du CPE La Petite Marine, Roxanne Labrecque, accueille la nouvelle avec enthousiasme : « Les aires de jeux étaient désuètes et ne permettaient pas aux enfants de se développer à leur plein potentiel. Les surfaces étaient boueuses et dénivelées. Elles seront remplacées par des surfaces synthétiques. L’aménagement des aires de jeux extérieures sera organisé de façon conviviale et stimulante et facilitera le déroulement efficace des jeux actifs », indique-t-elle.

Des travaux sur deux semaines

« Finalement, des jeux d’eau seront aussi installés à l’installation La Goélette, poursuit-elle. Nous avons bien hâte de voir les yeux des tout-petits s’illuminer devant ces nouveaux terrains de jeux! ».

Les travaux, qui ont débuté le 6 octobre dernier, dans les deux installations du CPE La Petite Marine, s’échelonnent sur une période de deux semaines.

« Comme ministre de la Famille, je trouve primordial que les enfants aient accès à des services de garde sains et sécuritaires. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les CPE qui entreprendront ces travaux prochainement, grâce à cette subvention. Il va sans dire que nous avons tous à cœur le développement de nos tout-petits et les projets que notre gouvernement finance aujourd’hui sont directement liés au bien-être des enfants qui fréquentent ces services de garde au quotidien », indique le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.