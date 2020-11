Les premières doses d’un vaccin attendues en début d’année, dit Justin Trudeau

Les premières doses d’un vaccin contre la COVID-19 sont attendues au pays durant le premier trimestre de 2021, a indiqué aujourd’hui le premier ministre Justin Trudeau qui a été bombardé de questions à ce sujet.

Durant son point de presse virtuel, devant sa résidence officielle, le premier ministre a tenté de se faire rassurant et a rappelé que son gouvernement a déjà signé plusieurs ententes pour en obtenir le plus rapidement possible des fabricants, quand ces candidats-vaccins seront homologués.

Mais ils viendront de l’étranger, a souligné M. Trudeau.

« On n’a pas de capacités de production de masse de vaccins au Canada, a rappelé le premier ministre. On en avait il y a des décennies, mais on n’a plus de capacités domestiques. Les pays qui en ont, comme les États-Unis, l’Allemagne et d’autres, vont évidemment prioriser l’accès à leur vaccin à leurs citoyens d’abord. Mais ça ne veut pas dire qu’il faudra attendre que tous les Américains soient vaccinés. On a des ententes et on va recevoir des vaccins dans les prochains mois, pendant qu’ils continueront d’en livrer chez-eux et partout dans le monde. »

Quant à sa distribution au pays, Justin Trudeau a indiqué que son gouvernement travaille actuellement à un plan.

Des discussions sont présentement en cours avec les Forces armées, a précisé le premier ministre, laissant ainsi entendre que les militaires auront un rôle important à jouer.

Justin Trudeau s’est exprimé alors que le dernier bilan de la pandémie fait état de 11,581 victimes au pays et de 339 688 cas.