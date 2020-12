Bilan 2020 pour Simon Jolin-Barrette

Le député de Borduas, ministre de la Justice, et ministre responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, trace le bilan de l’année 2020 pour sa circonscription.

Bien que l'énergie et les efforts du gouvernement ainsi que des différents ministères aient été consacrés majoritairement à la lutte contre la propagation de la COVID-19, des chantiers ont tout de même été menés au cours de l'année 2020, explique le ministre.

« Je me fais un devoir chaque année de faire avancer les dossiers importants pour notre communauté et d'aller chercher les sommes nécessaires pour la réalisation des projets de la circonscription au bénéfice des citoyens de la Vallée-du-Richelieu. Vos préoccupations, vos intérêts et le développement de notre région sont au cœur de mes priorités. L'arrivée de la pandémie nous aura tous obligés à adapter nos façons de faire et à changer nos habitudes. C'est en se serrant les coudes, en avançant ensemble et en se soutenant mutuellement que nous sommes arrivés à traverser les derniers mois. Je souhaite que nous entamions 2021 avec ce même esprit d'unité. Je tiens également à remercier les familles, le personnel municipal, les organismes communautaires et les commerçants pour leur résilience, leur patience et surtout leur détermination », souligne le député de Borduas.

Bilan dans la circonscription

Au cours des derniers mois, toujours selon le député, de nombreux projets ont cheminé dans la circonscription de Borduas, que ce soit au niveau des infrastructures, du développement économique, de la culture ou du patrimoine.

- Le lancement de l'appel d’offres pour l’ajout d’une voie réservée sur l'autoroute 20 Est entre Ste-Julie et Beloeil. Le projet vise l'ajout d'une voie réservée sur 13 kilomètres, entre l’autoroute 30 à Sainte-Julie et la route 228 à Belœil.

- Un investissement de 60,1 millions de dollars pour la réalisation de quatre importants projets d’agrandissement et de construction d’écoles dans la Vallée-du-Richelieu. Ces investissements permettront l'ajout d'espaces pour des centaines d'élèves de niveau primaire dans la région.

- L’Octroi d'une somme de 6,3 millions de dollars aux municipalités de la Vallée-du-Richelieu. Cette somme provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada vise à atténuer les impacts financiers de la pandémie auprès des municipalités et leur permettre de continuer à offrir des services aux citoyens.

- La fin des travaux et l’ouverture du pont d'étagement du chemin du Ruisseau-Nord à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

- L’octroi d'une somme de 21 millions de dollars pour la construction, la réfection, l’agrandissement ou l’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées dans la Vallée-du-Richelieu. Ce montant permettra la réalisation d'importants projets à Mont-Saint-Hilaire, dont Otterburn Park, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste ainsi qu'à la Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu.

- Un investissements de 9 millions de dollars pour la réalisation d’un projet touristique à Beloeil. Avec ce montant, le gouvernement du Québec contribue à la construction d'un parc aquatique intérieur.

- La fin de l'étude d'opportunité concernant le réaménagement de l'intersection de rue Bernard-Pilon et du boulevard Yvon-L’Heureux à Beloeil et McMasterville. La solution retenue pour le réaménagement de l’intersection consiste en un réalignement du boulevard Yvon-L’Heureux et par l’ajout de voies de virages à gauche ainsi que d’un terre-plein central.

- L’octroi d'une aide financière de plus de 4,1 millions de dollars à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil pour l’amélioration de son réseau d’aqueduc. Cette somme permettra le renouvellement d'environ sept kilomètres de conduites d'eau potable sur les tronçons des chemins Trudeau et du Ruisseau Sud. Les travaux débuteront en septembre 2021.

- Un investissement de plus de 900 000 dollars à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour l’amélioration et le développement de son réseau routier municipal. Ce soutien financier a pour objectif d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local.

- La contribution de plus de 200 000 dollars pour la restauration de l'église à Saint-Marc-sur-Richelieu pour contribuer à la préservation du patrimoine historique et culturel de la Vallée-du-Richelieu.

- L’octroi d'une subvention de 45 000 dollars à la Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu pour soutenir le projet intitulé Spectacle de la Maison Villebon en webdiffusion.

- L’annonce de la construction d'une Maison des aînés à Beloeil. La construction du nouveau bâtiment doit débuter dès 2021. Il sera situé à l’intersection du boulevard Yvon-L’heureux et de la rue Saint-Jean-Baptiste.

- L’octroi d'une aide financière de plus de 105 000 dollars aux banques alimentaires et aux organismes venant en aide aux familles de la circonscription de la Vallée-du-Richelieu.