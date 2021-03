Le député de Borduas et ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, dit acceuillir avec enthousiasme le budget et le budget de dépenses déposés le 25 mars par le ministre des Finances, M. Eric Girard. Selon lui, plusieurs des mesures et sommes annoncées par le gouvernement permettront à M. Jolin-Barrette de déployer ses dossiers ministériels, sans compter que de nombreux projets inscrits au Plan des infrastructures québécoises paveront la voie à une relance économique dans la région.

Plusieurs projets qui verront le jour dans la région sont inscrits au Plan québécois des infrastructures 2021-2031. C’est le cas des écoles primaires d’Otterburn Park et de Beloeil/McMasterville/Saint-Mathieu-de-Beloeil, de l’élargissement de l’autoroute 20 entre Sainte-Julie et Beloeil, ainsi que de la maison des aînés à Beloeil. D’ailleurs, la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, adoptée en décembre dernier, permettra de démarrer plus rapidement ces deux derniers projets.

« Comme l’ensemble de mes collègues, j’appuie favorablement ce budget qui permettra non seulement à l’économie du Québec de reprendre sa pleine vitalité, mais aux régions comme celle de la Vallée-du Richelieu d’accueillir de nouveaux projets et de nouvelles mesures qui sauront améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. » souligne le député de Borduas.

La place de l'agriculture et des municipalités au budget

Le secteur revêt une grande importance dans la région en raison du grand nombre de fermes qu’on trouve sur le territoire. L’agriculture présente actuellement un grand potentiel de croissance, en raison de l’intérêt accru des consommateurs pour la saine alimentation, pour les produits locaux et pour la production biologique. Afin de tirer parti de ce contexte favorable au développement et à la croissance, ce sont 295 millions de dollars de ressources additionnelles sur six ans qui ont été annoncés pour le développement de ce secteur.

Toujours pour appuyer le développement des différentes régions, le gouvernement a également annoncé une bonification de 680 millions de dollars sur cinq ans du soutien apporté aux municipalités pour entretenir et améliorer leur réseau routier local.