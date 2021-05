La cheffe du parti Oser Beloeil dévoile son équipe pour les éléctions

La cheffe du parti Oser Beloeil, Nadine Viau, d’annonce la première équipe complète pour un parti politique à Beloeil en vue des élections de novembre prochain.

« Je suis enthousiaste de présenter une équipe paritaire et complète. Je suis convaincue que l’équipe de candidats d’Oser Beloeil sera en mesure d’insuffler un nouveau dynamisme à notre municipalité, qui en a bien besoin », a déclaré Mme Viau.

De Julien Tardif, l’un des plus jeunes candidats aux élections municipales au Québec à 19 ans, à Benoît Charron, retraité et fondateur du restaurant Le trait d’union et du bar le Septembre, l’équipe d’Oser Beloeil rassemble des candidats engagés pour leur municipalité qui savent faire preuve de responsabilité, mais aussi d’audace.

Faire les choses différemment

L’équipe de Nadine Viau propose aux Beloeillois de changer les mœurs de la politique municipale dans leur ville. « Trop souvent, au cours des dernières années, les dossiers ont été extrêmement polarisés par manque de leadership. Des projets comme ceux du centre aquatique, du golf ou encore de la nouvelle école devraient être rassembleurs et nous permettre de faire rayonner notre communauté. La participation citoyenne et le nécessaire dialogue entre la population et la Ville font partie intégrante du plan que nous proposerons pour redonner à Beloeil ses lettres de noblesse », a expliqué Mme Viau.

Plateforme électorale complète fondée sur quatre grands piliers

Favoriser la participation citoyenne et la saine gouvernance; Améliorer la qualité de vie des citoyens de Beloeil; Mettre l’accent sur la planification et le développement de Beloeil; Faire de Beloeil une municipalité écoresponsable.

Les citoyens qui souhaitent s’impliquer dans la conception du programme pourront devenir membres du parti et participer à l’adoption de la plateforme électorale en septembre prochain.

Candidats pour l’équipe Oser Beloeil

Mairesse – Nadine Viau

District 1 – Julien Tardif

District 2 – Benoît Charron

District 3 – Karim-André Laz

District 4 – Marie-Claude Petit

District 5 – Julie Lavoie

District 6 – Emmanuelle Brière

District 7 – Stéphane Lepage

District 8 – Martin Dubreuil