François Legault souhaite un « été des rapprochements »

Le premier ministre François Legault faisait son bilan de session parlementaire vendredi avant-midi. Ce dernier s’est dit satisfait d’avoir « réussi à mettre à genoux le virus, mais aussi à faire avancer nos engagements ».

Le premier ministre veut dorénavant un « été des rapprochements ».

Ce dernier a d'ailleurs évoqué que la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec a été l'une des plus grandes victoires de son gouvernement. « Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de succès dans notre réseau de la santé », a commenté le premier ministre.

Malgré les critiques qui pleuvent sur son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, le premier ministre ajoute qu’il n’y a aucun changement de prévu dans son gouvernement. « Je suis très satisfait de l’équipe qu’on a actuellement ».

Les priorités gouvernementales

Mais le premier ministre a surtout profité de cette conférence de presse pour rappeler les cinq priorités de son gouvernement lors de la dernière session parlementaire: l’éducation, l’économie, la santé, l’environnement et la fierté québécoise.

Au regard de l’éducation, François Legault s’est félicité que son gouvernement aille garder les écoles ouvertes le plus de jours possibles en comparaison avec d’autres pays dans le monde. Il mentionne également que, si le contexte pandémique rend plus difficiles les négociations avec les syndicats du milieu de l’enseignement, il se satisfait des ententes réalisées et s'attend à plusieurs autres ententes au courant des prochains mois.

Au niveau de l’économie, le premier ministre dit avoir instauré des mesures de relance économique « qui ont fonctionné » grâce à des partenariats avec les grandes compagnies de télécommunication pour le dossier de l’internet haute vitesse, ainsi que des collaborations avec Telesat et App Direct. Il mesure le succès de la relance économique en comparaison avec les chiffres de l’Ontario par rapport au taux de chômage et à la réduction de l’écart de PIB avec cette province. Les programmes de requalification du ministère du Travail a été une autre mesure de relance efficace aux dires du premier ministre.

Dans le domaine de la santé, François Legault estime que son gouvernement a fait des avancées grâce aux projets de ses ministres Marguerite Blais (proche-aidant et maltraitance pour aînés), Lionel Carmant (commission Laurent sur la DPJ) et Geneviève Guilbault (lutte contre la violence conjugale). Cela dit, la plus grande victoire du Québec en santé est la campagne de vaccination, rappelle le premier ministre.

Du côté de l’environnement, le chef de la Coalition Avenir Québec mentionne que son gouvernement a franchi des étapes importantes en matière de l’exportation de l’électricité d’Hydro Québec, dans le développement de la filière batterie et dans la création d’un troisième lien et d’un projet de transport structurant à Québec.

Pour la dernière priorité du gouvernement « la fierté d’être québécois », François Legault évoque le projet de loi 96 modifiant la charte de langue française et par l’annonce faite hier de la création des espaces bleus.

Finalement, François Legault rappelle aux Québécois d’aller prendre leur dose de vaccins afin de pouvoir avoir un réel « été des rapprochements » au courant des mois à venir.