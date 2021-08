Six milliards de dollars pour améliorer les services de garde

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont annoncé hier, en conférence de presse, un investissement gouvernemental de six milliards de dollars pour offrir plus de services de garde de qualités et abordables au Québec.

Répartie sur cinq ans et sans condition, cette somme permettra d'offrir plus de places dans les services de gardes et d'augmenter le salaire des éducatrices et éducateurs dans ces établissements.

Le gouvernement du Québec estime qu'à ce jour, ce sont 37 000 places qui manquent aux familles de la province. François Legault a justement expliqué que son équipe et lui travaillent en ce moment à résoudre ce problème. « On veut s'assurer que chaque parent aura une place dans un service de garde, municipalité par municipalité. »

L'entente fait suite au plan annoncé par le gouvernement du Canada dans le dernier budget fédéral, visant à offrir aux parents de partout au Canada des places en services de garde d'enfants à 10 $ par jour en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Elle permet ainsi au gouvernement du Canada de soutenir les familles québécoises, tout en reconnaissant que le Québec doit demeurer maître d'œuvre dans l'établissement des priorités relatives à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

« On peut être fier de ce qu'on fait au Québec. Les services de garde nous permettent de prendre soin de ce qu'il y a de plus important pour l'avenir, nos enfants », a précisé M. Legault.

« Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui, car elle nous permettra d'aller encore plus vite dans notre objectif de compléter un réseau fort et, ainsi, de mieux répondre aux besoins de garde de toutes les familles québécoises », d'ajouter Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, également présent à la conférence de presse.

Un plan détaillé sur l'utilisation de cet investissement sera dévoilé à la rentrée.