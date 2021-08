Xavier Barsalou-Duval lance une série balado

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a dévoilé cette semaine, le premier épisode d’une série de balados intitulée : Xavier, son travail et son comté ! Et le deuxième est déjà prêt et porte sur les jeunes, la politique et l’indépendance.

« En tant qu’acteur et témoin privilégié de ce qui se passe dans la circonscription, c’est pour moi une façon de faire découvrir et de rendre accessible ses trésors, de vulgariser des enjeux locaux et parlementaires ou encore de partager de passionnantes discussions avec des gens de chez nous », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Dans le premier épisode qui a été dévoilé, monsieur Barsalou-Duval a interrogé Medhi Tremblay de Chaloupes Verchères dans les locaux historiques de la chalouperie : « L’histoire de Chaloupes Verchères est intimement liée à celle de la municipalité de Verchères. En plus de faire partie intégrante de l’identité de nombreux Verchèrois, elle est aussi une grande source de curiosité pour la population environnante », indique le député.

« J’espère que les gens apprécieront la série. J’ai très hâte de pouvoir dévoiler l’identité de nos prochains invités et de partager les prochains épisodes ! » s’enthousiasme Xavier Barsalou-Duval.

Un deuxième épisode déjà prêt

Le thème est très différent puisqu’il porte sur les jeunes, la politique et l’indépendance et prend la forme d’une table ronde animée par le député et où 3 jeunes s’expriment sur des enjeux qui les touchent particulièrement. Les épisodes seront publiés environ une fois par mois et seront disponibles sur le site web du député ainsi que sur de multiples plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Facebook et YouTube.

Très populaires auprès des nouvelles générations, les balados sont en général des échanges plus ou moins informels, entre un interlocuteur et ses invités, enregistrés sous format audio et parfois aussi vidéo qui sont mis à la disposition du public sur Internet.