La FQM demande la couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire

Selon la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les régions du Québec doivent être rapidement desservies par une couverture cellulaire de qualité sur l’ensemble du territoire.

C’est la principale demande soumise auprès du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, lors d’une rencontre de consultation prébudgétaire qui s’est tenue un peu plus tôt cette semaine.

« Un trop grand nombre de nos régions sont laissées dans un no man’s land technologique alors que la communication par téléphone portable est devenue l’un des pivots incontournables de nos vies professionnelle et personnelle. La couverture cellulaire déficiente freine le développement de nos régions et menace la sécurité des citoyennes et citoyens. À titre de porte-parole des régions, la FQM a l’intention de porter ce dossier jusqu’à ce que l’ensemble du territoire soit adéquatement couvert », a mentionné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Concrètement, la FQM a demandé une aide financière aux MRC du Québec pour faire la cartographie de la couverture cellulaire sur le territoire. Ensuite, la Fédération propose que soit mis sur pied un programme conjoint entre les gouvernements du Québec et du Canada afin de déployer rapidement la technologie cellulaire de pointe.

D’autres demandes pour le développement des régions

Lors de la rencontre, le président de la FQM a abordé d’autres enjeux visant le développement des régions. Il a notamment été question :