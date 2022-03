Recharge Véhicule Électrique accueille favorablement la mise à jour du cahier explicatif du Code de construction du Québec

Les conducteurs et les conductrices âgés de 75 ans n’auront plus besoin de passer des examens médicaux et visuels pour conserver leur permis de conduire. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) mise plutôt sur un formulaire d’autodéclaration médicale obligatoire. La SAAQ souligne, dans un communiqué transmis ce matin, qu’au « cours des dernières années, c’est moins de 2 % des personnes âgées de 75 ans qui voyaient leur permis de conduire suspendu à la suite d’un examen médical ou visuel ».