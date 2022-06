Le MNQ salue l’entrée en vigueur de la loi 96 aujourd’hui, la plus grande réforme linguistique depuis l’adoption de la Charte de la langue française en 1977. Cette loi tant attendue est pour nous un gage de succès pour la survie de notre nation, mais aussi un espoir pour la vitalité de la langue française en Amérique, l’ADN de l’identité québécoise.

C’est un travail colossal qui a été réalisé et le MNQ tient à souligner le déploiement de cette nouvelle loi. La mission du MNQ est de défendre et promouvoir l’identité québécoise, sa langue, son histoire, sa culture et son patrimoine. L’adoption de la loi 96 est un réel coup de pouce à la réalisation de notre mission, et nous continuerons à travailler avec la collectivité afin de construire un Québec fier, démocratique et français.

Ainsi, nous avons devant nous une loi juridiquement solide face aux tribunaux, mais elle doit aussi raviver le statut du français au Québec et avoir des effets sur les secteurs névralgiques qui ont le plus besoin d’interventions, sinon, l’ensemble de l’œuvre risque de rater sa cible. Le MNQ et ses Sociétés membres croient que les mesures adoptées sur le plafonnement des inscriptions aux cégeps anglais sont bien intentionnées, or, de nombreuses études l’ont démontré : les études collégiales exercent une influence beaucoup plus puissante que l’éducation primaire et secondaire sur l’intégration à un pôle linguistique où à un autre. « Ce n’est pas tant au niveau du nombre d’inscriptions, mais bien au niveau des critères d’admissibilité que le législateur aurait le plus avantage à agir. Nous continuerons ainsi à militer en faveur de l’application de la loi 96 au Cégep. » a mentionné Thérèse David, présidente du MNQ.

Fondé en 1947, le MNQ est la fédération de dix-neuf Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec.