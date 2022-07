Le Canada se prépare à jeter 13,6 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca

C’est le Parti conservateur du Canada (PCC) qui a recueilli le plus d'argent parmi tous les partis politiques fédéraux en 2021, rapportant 26,4 millions $ en dons. Cette somme a été amassée en dépit de l’année tumultueuse du parti qui s'est terminée par une défaite électorale et, plus tard, par le départ du chef, Erin O'Toole. Les états ...